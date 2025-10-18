Tras acuerdo con Hamas: Netanyahu anuncia que buscará la reelección

hace una semana el líder de Israel llamó a la cohesión social en medio del acuerdo con Hamas.

Este sábado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que buscará la reelección en el cargo en medio del proceso de entrega de cuerpos de rehenes por parte de Hamas y el retorno de la población a la Franja de Gaza.

En una entrevista con la emisión israelí, Canal 14, respondió afirmativamente —según reportó Infobae— cuando se le consultó si va a presentarse nuevamente a la reelección para el cargo el cual ostenta de manera ininterrumpida desde 2009 y el cual ya había desempeñado desde 1996 a 1999.

En la última elección celebrada en 2022, Netanyahu logró permanecer en el poder tras lograr que su partido, el partido de derecha Likud, obtuviera 32 escaños y 64 de los 120 miembros del Parlamento israelí, o Knesset, lo recomendaron como candidato idóneo para formar Gobierno.

El líder israelí que cumplirá 76 años la próxima semana, enfrentará el proceso de liderar a su conglomerado en medio del traspaso de cuerpos de rehenes por parte de Hamas luego de que ya se entregaran los israelíes cautivos que seguían con vida.

Eso sí, hace una semana Netanyahu advirtió que “la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos”, a la vez que subrayó que Israel permanece en alerta por su seguridad ante eventuales ofensivas.

En esa instancia, también hizo un llamado a la unión de la nación en el proceso de acuerdo. “Sé que hay muchas diferencias entre nosotros, pero en este día —y espero que también en el periodo que viene— tengamos todas las razones para apartarlas“, sostuvo. Añadió que “uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas; victorias que han sorprendido al mundo entero”, sentenció.