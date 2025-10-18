Ministerio de Salud de Gaza cifró en más de 68.000 los muertos por la ofensiva de Israel

El Ministerio de Salud denunció que el accionar del Ejército de Israel ha dejado otros 27 muertos desde que entró en vigor el alto al fuego en Gaza.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó este sábado que el número total de muertos debido a la ofensiva de Israel subió a 68.116.

De acuerdo con el último reporte, a la anterior cifra se sumaron otras 120 víctimas que hasta este fin de semana figuraban como desaparecidas, de todas las cuales se corroboró que habían fallecido.

El ministerio también sumó a otros 29 muertos que se registraron entre el jueves y el viernes en los hospitales de Gaza.

Según precisó la autoridad a los medios internacionales, 23 de los cuerpos fueron recuperados de entre los escombros en lugares de difícil acceso.

A ellos se sumaron otras dos personas que fallecieron por heridas, así como otros cuatro habitantes de Gaza que murieron producto de ataques de Israel, incluso con un acuerdo de alto al fuego vigente tras el acuerdo entre Hamás y el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Luego del inicio de la tregua hay 27 muertos en Gaza

En esa línea, el Ministerio de Salud también denunció que el Ejército de Israel ha matado a 27 personas desde que entró en vigor el alto al fuego en Gaza. Estos ataques han causado más de 143 heridos, según sus registros.

Además, los equipos de rescate gazatíes han recuperado al menos 404 cadáveres que estaban atrapados en los escombros desde que comenzó la tregua. Previo a eso, la presencia de las tropas israelíes o los bombardeos constantes hicieron muy difícil para los equipos de rescate desempeñar su trabajo.