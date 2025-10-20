“Están luchando por su vida, no tienen dinero”: la defensa de Trump ante su apoyo financiero a Argentina

El mandatario afirmó además que le “gusta” la administración de Milei y cree que “está haciendo todo lo que puede”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los cuestionamientos respecto al apoyo financiero que está otorgando a Argentina.

El mandatario respondió que su anuncio de comprar carne de res argentina para bajar los precios en el país norteamericano responde a que los trasandinos se encuentran “luchando por su vida“.

“Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina”, respondió enfáticamente Trump ante la consulta de una reportera a bordo del Air Force One, el avión presidencial. “Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir“.

“Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre… Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que lo están haciendo muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo“, añadió el líder republicano.

Las declaraciones surgieron solo días después del encuentro que celebró el mandatario estadounidense con el presidente de Argentina, Javier Milei, donde le otorgó otro fuerte respaldo: “Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina“.

No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la frase no se refería a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en Argentina. “Eso fue una mala interpretación“, indicó Milei, detallando que mientras esté él, “o alguien que defienda las ideas de la libertad” ocupando el cargo de jefe de Estado, el apoyo norteamericano estará garantizado.

Asimismo, el presidente libertario descartó que Trump exigiera un beneficio en relación a la soberanía argentina a cambio del respaldo financiero, explicando de una visión estratégica de la política internacional del mandatario norteamericano que busca “premiar a los aliados”.