El insólito motivo que hizo a Milei arrepentirse de viajar a la final del Mundial Sub 20 en Chile

El presidente de Argentina desistió a última hora de viajar para ver el encuentro en el Estadio Nacional.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La palabra mufa se usa en el lenguaje popular para designar a una persona a la que se considera portadora de mala suerte y, de acuerdo con medios trasandinos, el temor de ser calificado así en caso de que Argentina pierda la final del Mundial Sub 20, hizo que el presidente Javier Milei desistiera de su idea de viajar a Chile.

Luego de que el equipo que dirige Diego Placente aseguró su paso a la final tras superar a Colombia, desde el Ejecutivo trasandino se comenzó a planificar un eventual viaje de Javier Milei a Santiago el próximo domingo 19 de octubre.

En esa línea, se gestionaron contactos formales para coordinar la llegada del mandatario al Estadio Nacional, donde estarán presentes el presidente Gabriel Boric, además del titular de la FIFA, Gianni Infantino, y el timonel de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Milei y la mufa por la que no vendrá a la final del Mundial Sub 20

De acuerdo con lo informado por los medios trasandinos, la intención del presidente trasandino de asistir a la final del torneo chocó con el consejo de sus asesores más cercanos.

Según le plantearon a Milei, la posibilidad de que Argentina pierda el título del Mundial Sub 20 ante Marruecos, con él en el estadio, luego de que no asistió a ningún otro partido, podría hacer que lo calificaran de mufa y que aquello repercutiera en los resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre.

Lo anterior, además de la posibilidad de que tanto la barra trasandina como los chilenos que asistirán a ver el partido entonaran cánticos en su contra.

El portal de deportes argentino Doble Amarilla indicó que, “pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos“.

