“Tras dos décadas de mala gestión”: Estados Unidos felicita a Rodrigo Paz y se muestra dispuesto a volver a colaborar con Bolivia

Estados Unidos afirmó estar dispuesto a colaborar en “prioridades compartidas” como la inmigración ilegal y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia. Asimismo, celebró que con ello se puso fin a 20 años de “mala gestión” en el país altiplánico por parte de los gobiernos de izquierda.

“Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país“, indicó el jefe de la diplomacia del país norteamericano. “Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones“.

Rubio afirmó así que “Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional“.

Paz asumirá el cargo frente a un contexto de crisis económica y polarización social en Bolivia. En su primer discurso como presidente electo indicó estar dispuesto a trabajar con “todos los hombres y mujeres que quieran a la patria” y afirmó que “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional“, luego de agradecer a los presidentes de la región que lo llamaron para felicitarlo.

Con la victoria de Paz sobre Jorge Quiroga en la histórica segunda vuelta presidencial, se bajó el telón del ciclo político liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce a la cabeza. El frente que gobernó al país desde 2006 con excepción de un año fue derrotado en la primera vuelta de agosto, en la que obtuvo apenas el 3,1% de los votos.

Ya son dos años en que los bolivianos experimentan una subida constante de los precios, periodos de escasez de combustible y una crisis cambiaria por falta de dólares en el mercado. Con la crisis económica empeorada por el desplome de su principal fuente de ingresos, la industria de hidrocarburos, Paz analizará lo que Estados Unidos tenga que ofrecer en esta nueva etapa.