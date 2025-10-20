“Añoramos el tema del mar” y legalizar autos robados: qué ha dicho sobre Chile Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

Hace unos meses, el presidente electo de Bolivia desató un polémica al proponer la legalización de los vehículos de contrabando, lo cual provocó un rápido rechazo de las autoridades chilenas.

Este domingo, Rodrigo Paz se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia al obtener el 54,5% de los votos, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

El nuevo mandatario es hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora y se título en Economía y Relaciones Internacionales. Además, posee una maestría en Gestión Política en la American University de Estados Unidos.

En este contexto, Rodrigo Paz se ha referido a Chile en diversas ocasiones, manifestando que quiere “reconstruir los vínculos diplomáticos y comerciales” de Bolivia, particularmente con Chile y Estados Unidos.

¿Qué ha dicho Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia, sobre Chile?

Hace un par de meses, Paz se refirió a las tensiones bilaterales que tiene Bolivia con Chile. “Yo creo que en Chile hay que retomar relaciones, y lo digo abiertamente, porque Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar. Eso es irreversible por el ámbito judicial. No es que uno no quisiera, porque la verdad que añoramos el tema del mar. Y el caso de Arce, perdió el debate o la confrontación jurídica con Chile en el tema del Silala, quedó como un 50-50 el río que conecta en frontera con Chile”, expresó en conversación con Tele13 Radio en agosto de este año.

Siguiendo en esa línea, el entonces candidato presidencial sostuvo que “si estos temas están de esa forma jurídicamente, yo creo que hay que dejarnos de ciertas tonterías, entrar al ámbito de un fortalecimiento de relación con Chile, que es real, aunque no esté en papeles diplomáticamente hablando”.

“Yo voy a reabrir las relaciones con Chile, voy a reabrir las relaciones con los Estados Unidos, voy a reabrir relaciones con todo aquel que sea un buen socio, para que Bolivia se reactive y la gente tenga empleo, trabajo y una vida digna en la patria”, añadió.

En este marco, en aquella ocasión enfatizó que su prioridad será “generar una dinámica económica diferente”, para combatir el contrabando y el narcotráfico en la frontera.

“Autos chutos”: La vez en que Rodrigo Paz propuso legalizar vehículos robados

No obstante, sus declaraciones también ha generado polémica, ya que durante su campaña realizó una propuesta que rápidamente hizo eco en nuestro país, la cual tiene que ver con legalizar vehículos de contrabando (conocidos en Bolivia como autos chutos), cuya idea provocó un fuerte cruce con autoridades chilenas.

Ante estos dichos, a Rodrigo Paz se le consultó por las críticas y planteó: “¿Y qué pasa con sus Carabineros? ¿No serán ellos los que roban los autos?”. Las anteriores declaraciones fueron rechazadas por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN).

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó que “bienes que son obtenidos a través de un ilícito… establecer alguna forma de legalización, es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos. En Chile, fuera de Chile, donde sea”.