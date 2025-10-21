“Si no coopera, será eliminada”: la advertencia de la Casa Blanca a Hamás para avanzar en el plan de paz en Gaza

Según el vicepresidente de Estados Unidos, los puntos del acuerdo “están claros” y “Hamás tiene que desarmarse y comportarse”.

Tras un fin de semana marcado por violaciones al alto el fuego —apenas una semana después de su entrada en vigor— y con dudas sobre cómo se ejecutará el desarme y la salida de Hamás de Gaza, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitó Israel para reafirmar el respaldo de Washington al plan de paz y evitar que el gobierno de Benjamin Netanyahu retome la ofensiva militar.

Desde Kiryat Gat, donde se ha instalado el cuartel general de la nueva fuerza de mantenimiento de la paz liderada por Estados Unidos, Vance instó a Hamás a entregar sus armas y permitir la destrucción de sus instalaciones en Gaza, una condición que el acuerdo describe como esencial para abrir una nueva etapa en la región.

En el puesto de mando, tras reunirse con el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, Vance advirtió a la organización terrorista: “si no coopera, será eliminada“.

El vicepresidente defendió la claridad del pacto: “Los puntos incluidos en el acuerdo están claros, y han sido apoyados no solo por Israel sino también por todos nuestros amigos e incluye el hecho de que Hamás tiene que desarmarse y comportarse“, dijo Vance desde el sur de Israel. No obstante, reconoció que habrá “algún tipo de clemencia” para miembros de la organización y admitió que el proceso de desarme y estabilización “podría llevar mucho tiempo” porque “hay aún mucho trabajo por hacer”.

Sobre la recuperación y entrega de los cuerpos de rehenes, el vicepresidente pidió “paciencia” a las autoridades israelíes y a las familias: “Es difícil y no va a ocurrir de la noche a la mañana” pues, explicó, “algunos de los cuerpos están enterrados debajo de miles de kilos de escombros y otros nadie sabe dónde están“.

Vance añadió que su Gobierno “no forzará en nada” a Israel sobre qué países integrarán la futura fuerza de seguridad, aunque subrayó el papel “constructivo” que espera de la mediación de Turquía en la nueva etapa. Mientras tanto, la posibilidad de que Israel reanude operaciones sobre Gaza sigue siendo un riesgo que mantiene en vilo la región.