“No está a salvo de la brutalización de la sociedad”: la reflexión de la presidenta del Louvre en el día de su reapertura

El museo abrió sus puertas luego de que hace solo unos días sufriera el robo de las joyas de la corona francesa.

El Museo del Louvre volvió a abrir sus puertas tras el robo de las joyas de la corona de Francia, una reapertura que estuvo marcada por la comparecencia ante el Senado de quien es una de las personas bajo mayor presión en el país galo en estos momentos: Laurence des Cars, presidenta del museo.

Seria, afectada y en tono grave, Des Cars admitió el “fracaso” en la protección de sus obras y calificó la sustracción de las joyas, avaluadas en 88 millones de euros, como “una herida inmensa“.

Asimismo, reconoció que “a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo, hemos sido superados“, en una sesión parlamentaria donde la dureza fue en aumento.

“El asalto nos recuerda que la violencia criminal no se detendrá en nuestros muros. El Louvre, al igual que muchos otros museos de nuestro territorio y del mundo entero, no está a salvo de la creciente brutalización de la sociedad“, lamentó ante el Senado.

Des Cars admitió, además, que las cámaras de vigilancia perimetrales del museo “son uno de los puntos débiles” del centro, lo que permitió que no se registraran imágenes de los asaltantes entrando por la fachada con una grúa montecargas.

Al asumir en 2021, tenía el desafío, entre otras cosas, de modernizar las instalaciones de seguridad del Louvre. En vista de los últimos acontecimientos, solicitó la instalación de una comisaría de policía especial en el interior del museo.

En un intento de reponerse de lo que ha sido el robo más grande del siglo, luego de tres jornadas sin público, el Museo del Louvre llevó a cabo la reapertura de sus puertas con restricciones: la Galería de Apolo, sector donde se produjo el robo, permanecerá cerrada por un tiempo no definido. Con un plan presentado por Des Cars valorado en 80 millones de euros, en Francia buscan evitar un nuevo golpe al corazón del arte en el país.