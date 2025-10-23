Donald Trump acusa a China de utilizar a Venezuela como ruta para traficar fentanilo en Estados Unidos

El mandatario llegó incluso a indicar que los líderes internacionales del narcotráfico son “el equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante esta jornada que el régimen de China utiliza a Venezuela como ruta para introducir fentanilo en Estados Unidos, evadiendo así los controles de los puertos estadounidenses. Los dichos del mandatario llegan el día en que se confirmó su reunión con su homólogo chino Xi Jinping a finales de la próxima semana.

“China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evitar los puertos de EEUU y México. China hace 100.000 millones de dólares traficando fentanilo hacia nuestro país. Hablaré de esto con Xi“, indicó el líder republicano desde la Casa Blanca.

Consultado sobre la actividad militar de Estados Unidos en el mar Caribe contra redes del narcotráfico, Trump dijo que no está “contento con Venezuela por muchas razones”, siendo el uso de China como ruta de fentanilo una de ellas. Asimismo, aseguró que el despliegue marítimo avanzará pronto a una próxima fase: “La tierra será lo siguiente“.

“Hay muy pocos botes operando ya, ahora vienen por tierra”, añadió. En caso de necesitar ir al Congreso a informar los planes de intervención, el presidente norteamericano indicó no tenía ningún inconveniente: “Podemos ir al Senado, podemos ir al Congreso y contarles, pero no me imagino que vayan a tener un problema con eso“.

Guerra contra el narcotráfico, el “equivalente de ISIS” en Occidente

En ese sentido, Trump afirmó que los líderes del narcotráfico le declararon la guerra a Estados Unidos y que actuará en consecuencia.

“Finalmente estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente representan. Los cárteles están librando una guerra contra EEUU. Y tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes”, declaró.

“Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando”, agregó.

El mandatario confirmó que desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de este año, las fuerzas estadounidenses detuvieron a más de 120.000 presuntos criminales, los que incluyen a más de 3.000 miembros de organizaciones como Nueva Generación, MS-13 y, el principal apuntado en las operaciones en “aguas internacionales”, el Tren de Aragua.

“Estos grupos han provocado más derramamiento de sangre que todos los demás grupos terroristas combinados. Son el equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental“, puntualizó Trump, justificando sus acciones en que las drogas ilícitas han costado la vida de cerca de 300.000 estadounidenses.