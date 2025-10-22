VIDEO – Ofensiva antidrogas se expande al Pacífico por primera vez: Estados Unidos ataca lancha en las costas de Colombia

Desde Colombia ya existían quejas previas sobre la falta de coordinación y la violación de la soberanía a nivel regional.

El Ejército de Estados Unidos atacó una nueva lancha presuntamente relacionada con el narcotráfico, haciéndolo por primera vez en el océano Pacífico, a la altura de Colombia, en lugar de en el mar Caribe, donde inició el despliegue. Las dos personas a bordo de la embarcación fallecieron en lo que se trata del octavo ataque registrado desde el inicio de la ofensiva en septiembre.

La información la dio a conocer el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien, instruido por orden de Donald Trump, ejecutó un “ataque cinético letal” contra la embarcación vinculada a una organización terrorista y al narcotráfico. La nave habría sido alcanzada en aguas internacionales, de acuerdo al relato de Hegseth.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia“, indicó el jefe del Departamento de Guerra en su cuenta de X.

Con esta acción se suman ya 34 víctimas fatales en total en las que el Ejército estadounidense ha tratado embarcaciones sospechosas de traficar drogas como objetivos militares en medio de una “guerra” contra el narcotráfico.

El ataque a la lancha en el Pacífico por parte de Estados Unidos podría tener como efecto la profundización de la tensión existente con el gobierno de Colombia y su presidente Gustavo Petro, quien ya expresó su preocupación respecto a la falta de coordinación y la violación de la soberanía regional. De la misma forma, expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de las acciones.

Petro ya había denunciado dos bombardeos anteriores durante el 15 de septiembre y 3 de octubre, los cuales habrían provocado la muerte de ciudadanos colombianos. Incluso llegó a acusar a Estados Unidos de “asesinato“. El país norteamericano, en tanto, revocó la visa del mandatario a finales de septiembre. Ahora, con este nuevo capítulo, se espera que las tensiones sigan aumentando.