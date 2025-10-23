Maduro responde ante avance militar de EEUU: aseguró que Venezuela dispone de “más de 5.000” misiles rusos

Los misiles a los que hace alusión Maduro son considerados entre los más letales del mundo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó su noveno ataque contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico y los dos primeros en el Pacífico desde el inicio de su operación antidrogas en el Caribe, lo que hizo que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, respondiera con el anuncio de más de “5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S“.

El aumento de la actividad militar estadounidense coincidió con una serie de ejercicios ordenados por Maduro, quien destacó el poderío de su arsenal antiaéreo. “Cualquier fuerza militar del mundo conoce el poder del Igla-S, y Venezuela no tiene nada más y nada menos que 5.000“, afirmó en un acto transmitido por Venezolana de Televisión. “El que entendió, entendió“.

Los misiles portátiles se encuentran desplegados “en posiciones clave de defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo“.

Los misiles Igla-S son misiles tierra-aire portátiles de fabricación rusa diseñados para derribar aeronaves a baja altitud. Son considerados entre los más letales del mundo por su precisión, alcance y capacidad de evasión ante contramedidas electrónicas.

Washington, por su parte, movilizó siete buques, aviones de combate y 4.500 efectivos al Caribe. La flota incluye destructores, un submarino y naves con fuerzas especiales cerca de Venezuela, lo que Caracas interpretó como “una amenaza directa“. Maduro condenó el despliegue, calificándolo de “ensayo de una operación para derrocarlo“, mientras Estados Unidos lo justificó como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

La tensión aumentó tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump: “Los golpearemos muy duro cuando vengan por tierra; todavía no lo han experimentado“. El Pentágono ha calificado a los presuntos contrabandistas atacados como “combatientes ilegales“, una definición cuestionada por expertos que advirtieron sobre la ilegalidad de las ejecuciones sumarias.

En respuesta, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos y la realización de nuevos ejercicios denominados Independencia 200, donde se enmarca el anuncio de los misiles. “Venezuela tiene que ser una patria inexpugnable”, declaró. “Que nadie se meta con Venezuela, porque nosotros no nos metemos con nadie“.

Las fricciones regionales crecen mientras Colombia llamaba a consultas a su embajador en Washington, y varios gobiernos latinoamericanos manifestaban su preocupación por el creciente tono militar entre Caracas y Estados Unidos, con la violación de la soberanía como una de sus grandes