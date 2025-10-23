VIDEO – Revelan imágenes claves del robo en el Museo del Louvre y encuentran nuevas pistas

Al video recientemente viralizado, se suman restos de ADN hallados en indumentaria que habrían ocupado los asaltantes.

Las autoridades francesas continúan en la frenética búsqueda de la banda responsable del robo de joyas en el Museo del Louvre, lo que les ha llevado a encontrar nuevas pistas: restos de ADN en un casco y unos guantes, junto con la constancia de su uso en un nuevo video donde se ve a los ladrones huyendo por uno de los montacargas que utilizaron para ingresar a la Galería de Apolo.

Vestidos de chalecos reflectantes amarillos y naranjas como si fueran empleados de mantenimiento, bajaron a la vista de todo el mundo y a plena luz del día. Mientras los turistas esperaban para ingresar al centro, huyeron en motocicletas tipo scooter.

El montacargas se encontraba estacionado en el muelle Francois Miterrand, frente al río Sena, y se encontraba extendida hasta la primera planta del Louvre.

Respecto al ADN, la Fiscalía de París indicó que aún no sabe si efectivamente pertenece a los sospechosos que se llevaron ocho joyas del museo más visitado en el mundo. Durante la huida del robo del Louvre, la banda dejó otra serie de rastro de pistas, incluyendo la corona de la emperatriz Eugenia, que se les cayó durante la huida.

“El parque (de cámaras exteriores) es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre“, dijo la presidenta del centro, Laurence des Cars, admitiendo que se encuentran “obsoletas”. “Desgraciadamente, en el lado de la Galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste“, añadió, explicando que por lo mismo el balcón afectado no logró captar el hurto en su interior.

El incidente abrió el debate sobre las medidas de seguridad del museo, que el 20204 recibió nueve millones de visitantes, de los cuales el 80% eran extranjeros. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó “acelerar” el refuerzo de la seguridad en el establecimiento.

Luego de mantenerse tres días cerrado, el Louvre reabrió sus puertas durante el miércoles. Sin embargo, la Galería de Apolo, por el momento, todavía permanece clausurada.