“Es imposible que haya sido accidental”: presidente de Ecuador denuncia haber sido víctima de intento de envenenamiento

El mandatario habría recibido productos con compuestos altamente nocivos para la salud como tionilo, cloroetanol y antraceno.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó haber sido víctima de un intento de envenenamiento luego de recibir obsequios contaminados durante una visita a agricultores en la provincia costera de Los Ríos. Según relató en una entrevista con CNN, los productos contenían “tres químicos diferentes con una altísima concentración” que hacían “imposible” que su presencia fuera accidental.

“Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque“, subrayó el mandatario sobre los productos. Los artículos consistían en una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, entregadas por una emprendedora local. Tras realizar pruebas de rutina, la Casa Militar Presidencial detectó sustancias peligrosas en tres de los productos.

Los análisis identificaron cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos altamente nocivos para la salud. Además, ninguno contaba con registro sanitario.

La Casa Militar presentó una denuncia ante la Fiscalía y entregó las evidencias correspondientes. Noboa explicó que, aunque uno de los químicos podría haberse originado en las actividades productivas de la zona, “que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional“. El proceso judicial deberá ahora determinar responsabilidades.

La mujer que entregó los productos, identificada como Yolanda Peñafiel, declaró al medio digital La Contra que su intención no era causar daño. “Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente“, dijo, asegurando que desconocía lo ocurrido después de la entrega.

El intento de envenenamiento es el segundo incidente que pone en riesgo la seguridad de Noboa en las últimas semanas. A comienzos de octubre, el vehículo presidencial fue atacado con piedras y artefactos incendiarios durante protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.

“Nadie quiere que lo envenenen con un chocolate ni que le lancen piedras“, expresó el mandatario, en alusión al clima de tensión y violencia que rodea su gestión, marcada por las movilizaciones sociales y la próxima consulta popular del 16 de noviembre.