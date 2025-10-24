Trump corta relaciones comerciales con Canadá: los motivos que involucran al ex presidente Reagan y sus implicancias en el comercio

No se trata de la primera vez durante este año que le mandatario decide cortar negociaciones comerciales con el país vecino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá, justificando la decisión en que su vecino del norte, específicamente el Gobierno de Ontario, “utilizó fraudulentamente un anuncio” oficial en el que aparece el ex presidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump aseguró: “Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos“. Asimismo, indicó que “debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas”.

Si bien estaba editado, efectivamente Reagan dedicó un discurso —el 25 de abril de 1987— de cinco minutos para despotricar contra los aranceles, en una expresión de apoyo incondicional al comercio libre y justo. Además del líder republicano, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan también afirmó que el anuncio tergiversaba las palabras del ex presidente.

Pese a que Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, las relaciones entre ambos países se ha enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Diversas cadenas de suministro estadounidenses dependen en gran medida de su vecino, como la industria automotriz, aunque la administración Trump ha estado presionando para que sus manufactureros reduzcan la fabricación transfronteriza.

No es primera vez que este año se dictamina una interrupción de las negociaciones comerciales con Canadá por parte de Trump. En junio, el mandatario declaró que “daba por terminadas todas las conversaciones sobre comercio”, citando el mal trato canadiense a las empresas tecnológicas y los productores lecheros estadounidenses.

A inicios de octubre las relaciones parecían haberse reestablecido, con la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a la Casa Blanca. Incluso, el presidente estadounidense llegó a hablar del “amor mutuo” que mantienen ambos países. No obstante, seguía insinuando posibles tensiones: “Queremos que Canadá tenga un gran éxito, pero, como saben, llega un punto en el que también queremos el mismo negocio“.