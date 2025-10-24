Una posibilidad “considerable”: Trump y Kim Jong Un podrían reunirse en el marco de la gira asiática del estadounidense

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, afirmó esta jornada que existe una posibilidad “considerable” de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador Kim Jong-Un se reúnan durante la visita del mandatario norteamericano a la península la próxima semana.

Corea del Norte parece estar “prestando atención a Estados Unidos y varios indicios (…) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro“, señaló Chung en conferencia de prensa, en lo que representa el comentario más directo del gobierno surcoreano sobre un eventual diálogo entre ambos líderes.

Según medios estadounidenses, funcionarios de la administración Trump han discutido en privado la posibilidad de organizar una cumbre con Kim. Ambos ya sostuvieron tres encuentros durante el primer mandato del republicano, siendo el último en 2019, en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas.

En los últimos días, las autoridades surcoreanas han restringido el acceso turístico a esa área, lo que ha alimentado las especulaciones.

Trump ha manifestado su disposición a reunirse nuevamente con Kim, incluso este mismo año. De su lado, el líder norcoreano aseguró el mes pasado que guarda “buenos recuerdos” del mandatario y que está abierto al diálogo si Washington abandona la exigencia de que Pyongyang renuncie a su arsenal nuclear. El ministro Chung instó a ambos a no “dejar escapar” la oportunidad de reanudar el contacto.

El posible encuentro coincidiría con la gira asiática de Trump, que comienza este fin de semana e incluye escalas en Malasia, Japón y Corea del Sur. El viaje tendrá su punto cúlmine el 30 de octubre con una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Pese a haber amenazado con cancelarla por tensiones comerciales, Trump dijo esta semana que espera alcanzar un “acuerdo sobre todo” con Beijing, en una gira que promete marcar el tono de su renovada política exterior en Asia.