Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre

Uno de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se preparaba para abordar un vuelo al extranjero.

Dos hombres acusados de participar en el robo de joyas del Museo del Louvre fueron arrestados anoche en Francia.

De acuerdo con medios locales, uno de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se preparaba para abordar un vuelo al extranjero, mientras que el segundo fue capturado poco después en Seine-Saint-Denis, en las afueras de París.



En tanto, la fiscalía confirmó las detenciones, aunque expresó su molestia por la “difusión prematura” de la información.

“Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, afirmó la fiscal Laure Beccuau a través de un comunicado.

“Esta revelación sólo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas del Museo del Louvre como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”, agregó.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, elogió a los investigadores por las detenciones y destacó que “han trabajado sin descanso, tal como les pedí, y siempre con mi total confianza”.

Fue el fin de semana pasado cuando un grupo de ladrones irrumpió en la Galería Apolo, ubicada en el piso superior del Louvre, donde se conservan las Joyas de la Corona Francesa.

En aquella oportunidad, los delincuentes emplearon una escalera colocada sobre un camión para ingresar al recinto, una de las salas más lujosas del museo, a través de una ventana.