Discusión por la anexión Cisjordania: Trump se opone a la intención de Israel y Hamás celebra sus palabras

Pese a los puntos comunes, Estados Unidos rechaza cualquier posibilidad en que Hamás se involucre en el futuro Gobierno de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) describió este viernes como “positivas” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se opuso a una posible anexión de Cisjordania por parte de Israel, luego de que el Parlamento israelí aprobara en primera instancia un proyecto con ese fin. La medida, además, se había ganado duras críticas por parte de países de la región.

Fue el vocero del grupo paramilitar, Hazem Qasem, el encargado de afirmar que la “positiva” postura de Trump “va en línea con los intereses del alto el fuego“, reiterando que están comprometidos “con los detalles del acuerdo alcanzado a través de los mediadores” y que permitió iniciar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro en la Franja de Gaza.

La celebración por parte de Qasam llega horas después de que Trump respondiera una consulta de la situación durante la tarde del jueves en una larga conferencia de prensa donde abordó diversos temas:

“No se preocupen por Cisjordania. Israel no va a hacer nada con Cisjordania, ¿de acuerdo? No se preocupen por eso. ¿Esa es tu pregunta? No van a hacer nada con Cisjordania“.

Así, el vocero manifestó que el grupo islamista busca un “consenso nacional para resolver todos los asuntos pendientes sobre la formación de un gobierno en Gaza tras la guerra”.

No obstante, desde Estados Unidos no existe tanta sinergia con Hamás salvo en el tema de la anexión de Cisjordania. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la organización “no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza“.

Qasam afirmó que la puesta en marcha de la segunda parte de la propuesta, que involucra el desarme de Hamás, “requiere discusiones y aclaraciones con los mediadores”, ya que la misma “implica asuntos amplios y complejos que necesitan posturas detalladas”. De tal manera, reiteró que Hamás busca “lograr un fin total y duradero de la guerra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza“.