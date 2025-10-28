El escándalo de Royal Lodge: Príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein pese a ya contar con una orden de arresto

Las revelaciones sobre la visita de Epstein, Maxwell y Weinstein en 2006 vuelven a cuestionar la cultura de silencio que rodeó al duque de York.

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, recibió en 2006 en su residencia de Royal Lodge, en Windsor, a Jeffrey Epstein, el productor de cine Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell, dos meses después de que la justicia estadounidense emitiera una orden de arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor, según información revelada este martes por la BBC.

La cadena británica logró publicar esta nueva información gracias a la obtención de una fotografía de los tres visitantes antes de la fiesta de disfraces organizada en el Castillo de Windsor para celebrar los 18 años de la princesa Beatriz, hija del duque.

Epstein, Weinstein —condenado por violación y agresión sexual— y Maxwell, amiga de juventud del príncipe, no solo asistieron al baile, sino que se alojaron en Royal Lodge, la mansión donde Andrés vive desde hace más de dos décadas sin pagar alquiler.

La celebración incluyó un banquete y una recepción con champán en los salones del castillo. Ocho días después del evento, Epstein fue detenido en Florida.

En una entrevista concedida a BBC Newsnight en 2019, el príncipe Andrés aseguró: “Cuando se emitió la invitación, no sabía lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y no lo supe hasta que los medios de comunicación lo recogieron porque él nunca dijo nada al respecto“.

El vínculo de Andrés con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, ha sido motivo de una larga controversia que terminó por alejarlo de la vida pública y de sus funciones reales. En 2022, el duque alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar de ella cuando era menor de edad, aunque el príncipe niega rotundamente las acusaciones.

Hace menos de dos semanas, Andrés anunció que dejaría de usar el título de duque de York y otros honores, en un intento por cerrar un capítulo de escándalos que se reaviva ahora con las revelaciones sobre aquella noche de 2006 en Royal Lodge.