VIDEO – El ataque de Estados Unidos a cuatro narcolanchas en el Pacífico: operativo dejó 14 muertos en una sola jornada

Se trató del primer ataque múltiple que ha informado Estados Unidos en su ofensiva en la región contra el narcotráfico.

Estados Unidos lanzó tres ataques contra cuatro embarcaciones que “traficaban drogas” en aguas internacionales del este del Pacífico el lunes, con un saldo de 14 muertos y un solo sobreviviente, según informó durante esta jornada el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Una ofensiva que se sigue expandiendo desde el Caribe al Pacífico luego de la primera operación durante la semana pasada.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes“, indicó Hegseth en su escrito. Según el reporte, todos los buques eran operados por organizaciones terroristas designadas.

Es el primer ataque múltiple de los 11 reportados hasta la fecha por Washington, que no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones. “Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque”, detalló el titular de Guerra sobre los 15 tripulantes en total.

Sobre el único sobreviviente, el funcionario de Estados Unidos detalló que, inmediatamente tras los cuatro ataques en el Pacífico, el Comando del Sur inició los protocolos de Búsqueda y Rescate. “Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate“, informó Hegseth.

Por el momento, se desconoce las nacionalidades de los involucrados en el ataque. “Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos“, finalizó el secretario.