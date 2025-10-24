VIDEO – Primer ataque letal nocturno en el Caribe de Estados Unidos deja seis muertos

Horas antes, Maduro había realizado un inédito pedido en inglés a Donald Trump para evitar una posible guerra armada.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo su primer ataque cinético nocturno contra una embarcación en el mar del Caribe. De acuerdo a información entregada por autoridades, la ofensiva habría dejado un saldo de al menos seis personas fallecidas producto de la explosión.

La información fue confirmada y divulgada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a través de su cuenta de X. De acuerdo a su versión, las víctimas mortales serían presuntos miembros del Tren de Aragua y habrían intentado traficar sustancias ilícitas en el Caribe. “De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos“, indicó.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno (en el Caribe). Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, informó Hegseth.

“No war, yes peace, forever”: el inédito pedido en inglés de Maduro

Horas antes a la confirmación de este nuevo ataque, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a Donald Trump evitar una guerra. Pese a acusar a Estados Unidos de ejercer diariamente una “guerra psicológica” sobre Venezuela por los constantes ataques a narcolanchas, el dictador decidió tenderle la mano a su homólogo estadounidense.

Su mensaje mezcló el inglés y el español, siendo televisado por el canal estatal Venezolana de Televisión: “No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever”. La frase la repitió en varias ocasiones.

Maduro admitió que su inglés no es el más correcto y, entre risas, apuntó que “esto se llama lenguaje tarzaniao”.

“Si se traduce al español, tipo Tarzán, sería: No guerra. No querer guerra. No a la guerra de los locos. No a la locura a la guerra. Sí paz por siempre, Victoria por siempre de paz“, puntualizó a modo de traducción, por si su particular amalgama de inglés y español no había sido entendida.

Por el momento, no se ha pronunciado respecto a este último ataque confirmado.