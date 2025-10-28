VIDEOS – Los increíbles registros del Huracán Melissa en Jamaica tras tocar tierra

De acuerdo a los últimos informes, el fenómeno meteorológico ha ido debilitándose, siendo reclasificado de categoría 5 a 4.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica. Durante la tarde de este martes se logaron captar los primeros registros del incidente meteorológico que, según expertos, promete generar efectos devastadores en territorio jamaiquino. Increíbles ráfagas de viento, lluvias torrenciales e inundaciones azotaron diversos sectores del país.

De acuerdo al último informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, Melissa ha ido debilitándose en las últimas horas, siendo reclasificado como huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h, cifras menores a los 290 km/h que se registraban durante la mañana de esta jornada.

Uno de los eventos más inéditos de las inundaciones fueron las alertas por parte de las autoridades de Jamaica a los habitantes de la capital, Kingston, y sus alrededores respecto a la presencia de cocodrilos desplazados a causas de las lluvias e inundaciones causadas por el huracán Melissa. Videos además registraron que tiburones en el sector tuvieron la misma suerte.

En ese sentido, la Autoridad Regional de Salud del Sudeste recomendó evitar el contacto con aguas desbordadas y no intentar capturar ni dañar a los ejemplares que hayan sido desplazados a lugares fuera de su hábitat natural.

Asimismo, las áreas del suroeste de Jamaica registran graves daños tras el impacto de Melissa. El director general de la Agencia de Preparación y Respuesta ante Desastres, Richard Thompson, confirmo que varias escuelas, viviendas y hospitales han sido dañados por el fenómeno meteorológico. Una de esas instalaciones afectadas fue el hospital de Savanna La Mar, donde su techo fue desprendido.

Se prevé que en los próximos minutos el núcleo de Melissa abandone territorio jamaicano y regrese al mar Caribe, momento en que se podrán realizar los primeros balances oficiales. Sin embargo, las autoridades advierten que la isla se mantendrá bajo riesgo debido a lluvias, vientos y posibles inundaciones residuales, por lo que llaman a mantener las medidas de prevención.