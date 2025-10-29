Adulta mayor falleció en medio de expedición turística en isla de Australia: crucero zarpó sin ella

Según la Policía de Queensland, la pasajera se desorientó al separarse del grupo en la subida a Cook’s Look.

La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia (AMSA) abrió una investigación formal tras la muerte de una pasajera de 80 años de un crucero —el Coral Adventurer— en la Isla Lagarto, ubicada en la Gran Barrera de Coral australiana, un hecho que ha suscitado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en excursiones turísticas.

La mujer fue reportada como desaparecida la noche del sábado, luego de no regresar al barco tras una caminata organizada al mirador Cook’s Look. Según la BBC, se había separado del grupo y avisó que volvería por su cuenta. La Policía de Queensland teoriza que se desorientó y pudo haber caído por un acantilado. Su cuerpo fue hallado posteriormente en la isla, tras un operativo de búsqueda por aire, mar y tierra.

Una testigo, Traci Ayris, relató al citado medio que “un helicóptero buscó en los senderos con un reflector alrededor de la medianoche del sábado” y que la búsqueda se suspendió cerca de las 3 de la madrugada. “Todos sentimos que terminaría con un mal desenlace. Fue muy triste que ocurriera una tragedia así en un lugar paradisíaco“, añadió.

El crucero zarpó desde Australia sin advertir inicialmente la ausencia de la pasajera y regresó a la isla horas después. “La tripulación notificó a las autoridades que una mujer estaba desaparecida, y se lanzó una operación de búsqueda y rescate por tierra y mar”, explicó un portavoz de Coral Expeditions, citado por el Mirror. “Lamentamos profundamente que esto haya sucedido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia“, añadió su director ejecutivo, Mark Fifield.

El suceso provocó investigaciones policiales y marítimas, además de una revisión interna por parte de la compañía. Expertos como el científico marino Adam Smith advirtieron sobre la necesidad de mejorar los protocolos de control en excursiones. “Esto es una tragedia absoluta… pero contar con listas de verificación y compañeros debería prevenir casos así en el futuro“, señaló a ABC News Australia.

La AMSA anunció que se reunirá con la tripulación del Coral Adventurer el 2 de noviembre, cuando el barco atraque en la ciudad australiana Darwin, para esclarecer las circunstancias del caso.