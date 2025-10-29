Comando Vermelho: la banda criminal brasileña que originó un sangriento megaoperativo en Río de Janeiro

Al menos 132 víctimas fatales, entre ellas cuatro policías, registran los enfrentamientos entre las fuerzas de la ley y los miembros del grupo criminal Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

El choque entre los agentes policiales y los integrantes de la agrupación, considerada junto con el Primer Comando Capital como las dos bandas dedicadas al narcotráfico más poderosas de Brasil, es evaluado por los medios de comunicación como el más letal en la historia de la ciudad carioca.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Río de Janeiro, el operativo iniciado el martes buscaba ejecutar 100 órdenes de captura contra integrantes de la agrupación. El accionar policial contó con la participación de 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro y, de acuerdo con el último balance, permitió la captura de más de 80 personas.

La historia de la agrupación criminal brasileña

Comando Vermelho (Comando Rojo, en español) nació en la década de 1970, en plena dictadura militar brasileña. En las cárceles, los presos políticos fueron mezclados con los comunes, ya que ambos grupos apuntaban a los robos de bancos con distintos objetivos. Los primeros educaron y explicaron sus derechos a los segundos, y crearon una agrupación que, inicialmente, se llamó Falange Vermelha y al poco tiempo la prensa lo bautizó como Comando Vermelho.

Con la Ley de Amnistía de 1979, los presos políticos dejaron las cárceles, y los reos comunes continuaron con la agrupación. Al poco tiempo, muchos reclusos consiguieron fugarse de los presidios y afuera continuaron con el desarrollo de la organización.

Sin embargo, pronto sus miembros comenzaron a utilizar el dinero de sus robos para sustentar el más lucrativo negocio del tráfico de drogas.

A más de 50 años de su nacimiento, hoy Comando Vermelho lidera el tráfico de drogas en Brasil y es la agrupación criminal que presenta mayor crecimiento en ese país. Para conseguirlo, creó una estructura casi militar, aunque no tiene una jerarquía de tipo sociedad, en la que participan varios cabecillas en distintos sectores.

UDI pide aclarar presencia del Comando Vermelho en Chile

Tras conocerse lo ocurrido en Río de Janeiro, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó al Gobierno que aclare la eventual presencia del Comando Vermelho en Chile.

El diputado gremialista Juan Manuel Fuenzalida ofició al Ministerio de Seguridad Pública para que informe si existen antecedentes concretos sobre la presencia de la agrupación criminal en el país, saber si se han detectado vínculos operativos con otras bandas nacionales y si hay conocimiento de investigaciones penales que se hayan iniciado contra posibles miembros del Comando Vermelho.

En la ocasión, el parlamentario hizo alusión al reciente informe en el que “la Fiscalía Nacional advierte que existen bandas en Chile que tienen vínculos directos con el Comando Vermelho“.

“Es indispensable que las instituciones a cargo de la persecución penal y la seguridad de nuestro país no solo lo aclaren, sino que además adopten todas las medidas que sean necesarias para impedir su instalación definitiva“, sostuvo Fuenzalida.

En esa línea, agregó que “la inacción o, incluso, la falta de información, solo terminan generando mayores espacios para que estas organizaciones avancen con sus actividades“.