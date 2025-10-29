Megaoperativo en Río de Janeiro: las razones que llevaron al sangriento enfrentamiento

Incentivos económicos para “neutralizar criminales” y una violenta respuesta de la banda criminal dejaron un saldo de más de 60 muertos.

El Gobierno de Río de Janeiro realizó durante el martes un megaoperativo contra miembros del crimen organizado que operan en la capital del estado, quienes respondieron violentamente, dejando un saldo de 64 personas fallecidas —60 civiles y cuatro policías— y 81 detenidos. Denominada Operación Contención, las favelas de Alemão y Penha vivieron escenas de guerra.

De acuerdo a un comunicado del Gobierno, el objetivo del operativo era “capturar a los líderes criminales y contener la expansión del Comando Vermelho“, una de las principales organizaciones directivas de Brasil y toda Sudamérica. Se trató de una operación que se llevó a cabo luego de más de un año y medio de investigación y unos 60 días de planificación.

El megaoperativo en Río de Janeiro tenía un antecedente clave. El 24 de septiembre, el Gobierno estatal aprobó el proyecto de ley 6027/2025, que introdujo cambios estructurales en la policía civil, la fuerza estatal encargada de investigar los delitos. En ellos, la policía civil recibió un incentivo económico por “neutralizar criminales”, debilitando el análisis forense, una medida altamente criticada.

Bajo esa premisa, 2.500 policías y militares, dos helicópteros, 32 vehículos blindados terrestres, drones, 12 vehículos de demolición y ambulancias fueron desplegados. Así, el Comando Vermelho respondió con “drones, bombas y armamento pesado”.

De acuerdo a Insight Crime, una organización no gubernamental dedicada a analizar la criminalidad en América Latina y el Caribe, el comando ese el grupo delictivo más antiguo de Brasil, comenzando a operar en Río de Janeiro desde la década de 1970. Con ello logró “una influencia mayor en prisiones de todo el país, con la región de Amazonas y el oeste de Mato Grosso como sus bastiones secundarios“, de acuerdo a la ONG. En 2023, se hizo del mayor control territorial de la capital turística de Brasil.

El mismo Insight Crime indica que el armamento pesado que disponía el Comando Vermelho tenía como origen las redes de tráfico y las alianzas que tiene con otras organizaciones criminales. Un enfrentamiento en Río de Janeiro que ahora se prepara para albergar la cumbre mundial C40 de alcaldes para abordar el cambio climático en noviembre, tratando de dejar atrás un fuerte control del crimen organizado.