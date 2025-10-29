Huracán Melissa Melissa toca tierra en Cuba tras debilitarse: “Las medidas han sido efectivas”

El “extremadamente poderoso” huracán Melissa tocó tierra durante esta jornada en Cuba siendo reclasificado a categoría 2 de un máximo de 5, con vientos entre 70 y 119 km/h. La cifra es mucho menor considerando su estado a inicios del martes, cuando mantenía vientos de 290 km/h y había alcanzado el máximo nivel previo a su paso por Jamaica.

Durante la madrugada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció “daños cuantiosos” por el huracán Melissa, que tocó tierra siendo categoría 3 y con vientos sostenidos de 190 km/h, dejando acumulados importantes de lluvia en la región oriente de la isla como los 335,2 milímetros (o litros por metro cuadrado) en el Centro Meteorológico de la provincia Holguín.

“Estas precipitaciones continuarán durante el paso de Melissa, con acumulados entre 200 y 350 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas“, indicó el Instituto de Meteorología de Cuba. Asimismo, la institución advirtió sobre “fuertes marejadas en ambos litorales orientales” con olas de entre cuatro y seis metros.

Su disminución no ha sido aliciente para sus efectos devastadores. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la situación sigue siendo “extremadamente peligrosa” y supone “un riesgo para la vida“. En ese sentido, el mandatario cubano anunció durante la mañana que “se mantiene el control sobre la situación. Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas“.

Jamaica, en tanto, amaneció devastada, con graves daños en su infraestructura como la red eléctrica, hospitales y escuelas. No obstante, la verdadera magnitud tardará días en conocerse, mientras que los “primeros indicios muestran que el huracán Melissa fue un desastre de una catástrofe sin precedentes para la isla“, según la Cruz Roja.

En su paso por la zona, Melissa dejó, al menos, tres muertes en Jamaica, tres en Panamá, una en República Dominicana y 25 en Haití. En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el despliegue de Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres y la activación de equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en el Caribe.