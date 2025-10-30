Al menos 30 muertos en su paso de destrucción: el devastador recuento del paso del huracán Melissa por el Caribe

El fenómeno meteorológico es la segunda tormenta más fuerte registrada en el Atlántico desde que se tienen registros.

El huracán Melissa trajo devastación y muerte al Caribe mientras arrasaba la región como uno de los ciclones atlánticos más poderosos en más de 150 años. Lluvias torrenciales y fuertes vientos provocaron una destrucción generalizada en su paso por Jamaica, Cuba y, ahora, las Bahamas. Al menos 32 personas fallecieron, con Haití siendo el más damnificado aportando 23 fallecidos pese a no haber sido golpeado.

Con el huracán ya debilitado, luego de azotar Jamaica con categoría 5 —la máxima en la escala Saffir Simpson— y con categoría 3 en Cuba, se dirigió a Bahamas con “condiciones de huracán, marejada ciclónica que amenaza la vida y fuertes lluvias“, de acuerdo a lo informado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Equipos de emergencia en los países afectados por el huracán Melissa en el Caribe han iniciado reconstrucciones, despejando carreteras para llegar a comunidades aisladas que necesitan ayuda. Pese a que ya existe un número consolidado de víctimas fatales, el número total podría tardar días o incluso semanas en determinarse mientras se siguen evaluando daños.

Las aguas más caliente de lo normal junto con vientos mínimamente disruptivos en las capas superiores de la atmósfera en el Caribe crearon el combustible perfecto y las condiciones ideales para que Melissa se fortaleciera, alcanzando vientos máximos sostenidos de hasta 298 km/h, empatando con otros cuatro huracanes como la segunda tormenta más fuerte registrada en el Atlántico desde que comenzaron los registros en 1851.

Con cientos de miles de personas incomunicadas, turistas atrapados y cortes de electricidad en múltiples zonas, diversos países y organizaciones han anunciado aportes para ayudar en las labores de recuperación. El Reino Unido, China y Estados Unidos han sido algunas de las naciones más prominentes.

En ese sentido, el secretario de Estado de la última, Marco Rubio, “desplegó un Equipo Regional de Respuesta a Desastres, incluyendo equipos de búsqueda y rescate urbano, para evaluar necesidades y brindar asistencia de búsqueda y recuperación“, de acuerdo a un comunicado.