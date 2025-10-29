Trump en antesala de crucial cumbre con Xi Jinping por aranceles: “Habrá un buen resultado para nuestro país y el mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera resolver “muchos problemas” de aranceles durante su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur. El encuentro busca evitar una escalada en la guerra comercial que mantienen las dos mayores economías del mundo.

“Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China y muchos problemas serán resueltos“, adelantó Trump, insinuando que la cita podría conducir a la reducción de los aranceles impuestos por Washington a productos chinos relacionados con el fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de drogas en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense añadió que la reunión no se desarrollará “en frío”, pues ya han existido acercamientos previos entre ambas naciones al respecto. “Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (…) Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo“, dijo el líder republicano.

El encuentro es el punto cúlmine de la gira asiática de Trump, la cual inició en Malasia y continuó en Japón. De hecho en el país nipón la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, celebró una “nueva edad de oro” en las relaciones bilaterales con Washington, anunció que postularía a Trump al Premio Nobel de la Paz y le entregó varios regalos relacionados al golf, una conocida afición del mandatario estadounidense.

Tanto negociadores estadounidenses como chinos confirmaron que existe un “contexto” de acuerdo comercial, el que dependerá principalmente de la ratificación de Trump y Xi durante la cumbre en la ciudad surcoreana de Gyeongju. En un plano comercial se espera también que Estados Unidos busque que China elimine restricciones a la exportación de tierras raras, minerales estratégicos para industrias de tecnología y de defensa.

La cumbre del APEC asoma así como un escenario fundamental para avanzar en soluciones concretas sobre aranceles y barreras comerciales, mientras se monitorean las tensiones en la península coreana y la relación bilateral con Seúl y Beijing.