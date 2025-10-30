Trump impulsa alianza naval con Corea del Sur para construir submarinos nucleares en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear en suelo estadounidense. “Corea del Sur construirá submarinos de propulsión nuclear aquí mismo, en el gran astillero estadounidense de Filadelfia“, declaró Trump a través de su plataforma Truth Social.

El astillero, adquirido por Hanwha —la séptima mayor empresa surcoreana— en diciembre pasado, se ha convertido en un símbolo de la cooperación naval entre ambos países. Trump calificó la iniciativa como parte del “gran renacimiento de la industria naval estadounidense“, mientras Hanwha Ocean y HD Hyundai aumentaban sus inversiones en la ciudad, informó el Financial Times.

La decisión se anunció tras conversaciones en Gyeongju, donde Trump se reunió con el presidente surcoreano Lee Jae-myung durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Ambos gobiernos alcanzaron un amplio acuerdo sobre inversión y construcción naval. Trump afirmó en redes sociales que su aprobación siguió al compromiso surcoreano de invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos y de adquirir petróleo y gas natural estadounidenses.

El presidente Lee subrayó que “no estamos proponiendo la construcción de submarinos armados con armas nucleares”, sino que buscan aumentar la autonomía de sus flotas y “recibir combustible para submarinos de propulsión nuclear”. Añadió que esa capacidad permitiría a Corea del Sur colaborar más estrechamente con la Marina estadounidense.

La orden de Trump fijó la política y encargó a los Departamentos de Estado, Comercio, Defensa y Energía negociar licencias de cooperación y exportación, aunque la transferencia tecnológica sigue siendo un desafío. Solo seis países operan actualmente submarinos de propulsión nuclear.

El anuncio llega en un contexto de creciente tensión naval con China y Corea del Norte. De tal manera, Trump destacó que la cooperación militar con Corea del Sur es “más fuerte que nunca” al cierre de su gira asiática que incluyo una reunión con el líder chino Xi Jinping.