La encuesta internacional que posiciona a Michelle Bachelet como la favorita para asumir la Secretaría General de la ONU

Michelle Bachelet lidera las preferencias con una amplía diferencia respecto a su más cercana perseguidora.

La ex presidenta Michelle Bachelet se posiciona como favorita para ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo a un sondeo que realizó PassBlue, un medio independiente especializado en la cobertura de dicho organismo.

En la encuesta informal que se realizó entre el 18 y el 26 de octubre, la ex presidenta de Chile se ubica en el primer lugar con el 29% de las preferencias, sacando una amplía diferencia con respecto a su más cercana perseguidora.

Los candidatos que compiten con Michelle Bachelet para liderar la ONU

Como escolta aparece la ecuatoriana María Fernanda Espinosa con 13,7%, mientras que el podio lo cierra Mia Mottley de Barbados con 8,9%.

Más atrás se encuentran la francesa Colombe Cahen-Salvador (7,8%), la argentina Virginia Gamba (6,9%, la eslovena Tanja Fajon (6,5%) y la costarricense Rebeca Grynspan (5,6%).

El único hombre que está en la lista, el argentino Rafael Mariano Grossi, está en el octavo puesto con 4,7%. Los 10 nombres más referenciados los cierran la nigeriana Amina Mohamed (4,0%) y la colombiana María Ángela Holguín (3,5%).

Esto, considerando que el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, termina su labor en el cargo el próximo 31 de diciembre de 2026.

La próxima persona que asuma este cargo, tendrá un mandato de cinco años a cargo de la Secretaría General de la ONU, el cual se podría renovar por un segundo período.