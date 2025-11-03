Con los ojos puestos en Zohran Mamdani: la incertidumbre que deja la masiva participación en la elección por la alcaldía de Nueva York

Con una alerta de “éxodo masivo”, el futuro de Nueva York podría definirse en si es o no elegido Mamdani.

Nueva York anotó la mayor participación presencial anticipada jamás registrada en unas elecciones no presidenciales tras el cierre de la votación por la alcaldía de la ciudad.

Hasta el domingo por la noche, 735.317 ciudadanos habían votado durante la etapa de elección que inició el pasado 25 de octubre.

Los neoyorquinos eligen entre el republicano Curtis Sliwa; el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo —quien se postula como independiente—; y el socialista demócrata Zohran Mamdani, quien se ha erigido como el favorito en las encuestas.

En los últimos registros, publicados por AtlasIntel, el candidato de origen musulmán y nacido en Uganda se mantiene al frente con el 40,6% de las preferencias, seguido por Cuomo con el 34%.

El favorito para la votación de la alcaldía de Nueva York tiene como pilar de campaña la accesibilidad a la vivienda. Mamdani ha abogado por un impuesto fijo de 2% a quienes ganen más de un millón de dólares al año, aumentar el impuesto a sociedades corporativas, introducir autobuses gratuitos, establecer un salario mínimo de 30 dólares por hora —versus los actuales 16,5— y ampliar la oferta de guarderías.

Dichas medidas le ha hecho ganar popularidad y apoyo rápidamente, lo que podría convertirlo en el primer alcalde musulmán de ascendencia ugandesa e india de Nueva York. Sin embargo, también le ha hecho generar rechazo. De acuerdo a una encuesta exclusiva de JL Partners, publicada por el Daily Mail, la ciudad podría vivir un “éxodo histórico” en caso de que Mamdani asuma como alcalde.

Según el estudio, el 9% de los residentes de Nueva York —unas 765.000 personas— aseguran que “definitivamente” se irían en caso de que Mamdani salga victorioso. Otros 2,1 millones (un 25%) “considerarían hacerlo“. La principal alarma se pone en los sectores de mayores ingresos, donde el 7% de quienes ganan sobre 250.000 dólares al año ya planean irse.

Pese a ser el 1% de la población, dicho grupo aporta cerca de la mitad de los impuestos sobre la renta de la ciudad, por lo que sus salidas “colapsarían” las finanzas municipales y los fondos de políticas públicas.

Con una ciudad polarizada ante la candidatura de Zohran Mamdani, el futuro de Nueva York se terminará por decidir este martes 4 de noviembre, día en que se definirá oficialmente al sucesor del actual alcalde demócrata Eric Adams.