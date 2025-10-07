Subway surfing: el reto viral de TikTok que cobró la vida de dos niñas en el metro de Nueva York

Dos adolescentes, de 12 y 13 años, fueron encontradas sin vida sobre el techo de un tren del metro en Brooklyn, Nueva York, en un hecho que ha generado conmoción en la ciudad. Las autoridades investigan el incidente como un posible intento de subway surfing, una práctica peligrosa que se ha viralizado en TikTok y que consiste en subirse al exterior de los vagones en movimiento.

El trágico hallazgo se produjo poco después de las 3:00 de la madrugada hora local, en la estación Marcy Avenue, en el distrito de Brooklyn. Según reportes policiales y medios locales, las jóvenes fueron descubiertas inconscientes y, pese a los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con testigos presenciales, ambas formaban parte de un grupo de aproximadamente quince adolescentes que fue visto corriendo dentro de los vagones antes de que dos de ellos accedieran al techo del tren. Las circunstancias aún están bajo investigación, pero la hipótesis principal apunta a que se trató de un intento de realizar subway surfing que terminó en tragedia.

El presidente de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, expresó su pesar a través de un comunicado. “Es desgarrador que dos jóvenes hayan desaparecido porque de alguna manera pensaron que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable“, afirmó.

Aunque esta práctica no es nueva —sus orígenes se remontan a principios del siglo XX— ha resurgido con fuerza en los últimos años impulsada por contenidos virales en plataformas digitales, donde muchos adolescentes buscan desafíos extremos para compartir en redes.

Con estas muertes, ya son cinco las personas fallecidas por subway surfing en lo que va del año, igualando la cifra registrada en 2023. En 2022, seis personas perdieron la vida intentando realizar estas maniobras. Las autoridades han reiterado su llamado a la concienciación y prevención frente a estos retos peligrosos que, cada vez con mayor frecuencia, tienen consecuencias fatales.