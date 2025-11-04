Elecciones en Nueva York: la amenaza de Trump si candidato socialista es elegido alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a involucrarse en la campaña electoral en Nueva York para reiterar sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si es elegido como alcalde el socialista demócrata Zohran Mamdani.

En oportunidades anteriores se ha referido al candidato como “comunista” y solicitó votos para el ex gobernador Andrew Cuomo.

Trump, neoyorquino, ha mostrado interés en la contienda por el próximo alcalde de esta ciudad y aseguró a los votantes a través de su plataforma Truth Social que solo asignará “lo mínimo indispensable” a su “primer hogar” porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene cero posibilidades de éxito o supervivencia“.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable“, aseguró el mandatario, en un nuevo intento por convencer a los cinco millones de votantes convocados a las urnas para esta jornada.

De tal manera, Trump insistió en que “la situación solo puede empeorar” si es elegido el socialista demócrata y que Nueva York será “un completo desastre económico y social” para pedir votos a Cuomo al ser el candidato con más experiencia para ejercer el cargo. De ganar, Mamdani sería sería el alcalde más joven desde 1892 con 34 años.

Las encuestas respaldan al joven candidato con raíces musulmanas con una amplia ventaja sobre el ex gobernador demócrata Cuomo —que se lanzó como independiente tras perder en las primaras contra el mismo Mamdani— y del republicano Curytis Sliwa.

“Preferiría mil veces ver ganar a un demócrata con un historial de éxitos que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total y absoluto“, indicó el actual presidente respecto al paso de Mamdani como asambleísta estatal, su única experiencia política. “Estaba entre los peores de su clase y, como alcalde de la que potencialmente volvería a ser la ciudad más grande del mundo, ¡no tiene ninguna posibilidad de devolverle su antigua gloria!”.

“También debemos recordar esto: un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani. Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no!“, puntualizó Trump.