En qué consiste la fuerza internacional para Gaza que propuso Estados Unidos a la ONU

Conocida también como ISF, no operará como fuerza de mantenimiento de paz, sino que de hacer cumplir la ley.

El gobierno de Estados Unidos ha propuesto la creación de una fuerza internacional de seguridad en Gaza con un mandato inicial de dos años, según un borrador de resolución enviado a varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

El documento, calificado como “sensible pero no clasificado”, plantea que esta fuerza —denominada International Security Force (ISF)— asuma la administración y seguridad del enclave palestino hasta finales de 2027, con la opción de extender su permanencia.

De acuerdo con el medio Axios, el texto filtrado servirá como base para las negociaciones entre los miembros del Consejo, con el objetivo de someterlo a votación en las próximas semanas. Washington espera que las primeras tropas puedan desplegarse en Gaza a comienzos de enero.

La propuesta detalla que la ISF no operaría como una fuerza de mantenimiento de la paz, sino como un cuerpo encargado de hacer cumplir la ley y estabilizar el territorio. Estaría conformada por contingentes de distintos países aliados y actuaría en coordinación con la Junta de Paz de Gaza, organismo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que presidirá.

Entre las tareas asignadas, la fuerza internacional tendría la responsabilidad de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles, resguardar los corredores humanitarios y formar una nueva fuerza policial palestina.

También se le encomendaría supervisar la desmilitarización de la Franja, lo que incluye la destrucción de la infraestructura militar existente y el desarme de los grupos armados no estatales, en particular del movimiento islamista Hamás, en caso de que no entregue sus armas de forma voluntaria.

El borrador menciona además que varios países —entre ellos Egipto, Indonesia, Turquía y Azerbaiyán— ya han manifestado su disposición a contribuir con tropas, lo que sugiere un amplio respaldo inicial a una iniciativa que, de aprobarse, marcaría un cambio profundo en la administración y el control de Gaza.