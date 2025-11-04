Por qué República Dominicana suspendió la Cumbre de las Américas hasta 2026 y quiénes lo aprobaron

La décima edición de la cumbre tuvo que ser suspendida por diversos socios a raíz del fenómeno natural que atravesó la región.

La décima edición de la Cumbre de las Américas, que debía realizarse en República Dominicana en diciembre de este año, fue oficialmente pospuesta para 2026. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano a través de un comunicado, una decisión que no fue una sorpresa, debido al devastador paso del huracán Melissa en la región.

“Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas”, señaló la cancillería. La decisión, añadió, fue tomada “de manera consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave“.

El comunicado también subraya que la medida fue consultada con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”, concluye el texto. Pese a no haber impactado directamente, República Dominicana sufrió la muerte de una persona tras el paso de Melissa, que dejó a 50 víctimas fatales en total en la región.

Hasta ahora, no se ha informado una nueva fecha ni se han dado detalles sobre la organización del encuentro de 2026. La cita, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del continente desde 1994, incluyendo a Chile, estaba programada para celebrarse en Punta Cana entre el 1 y el 5 de diciembre, bajo el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida“.

La controversia alrededor de la Cumbre de las Américas

La decisión de posponer la cumbre llega después de semanas de controversia. En septiembre, República Dominicana había anunciado que no invitaría a Cuba, Nicaragua ni Venezuela “para favorecer la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro”.

En la edición pasada, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2022, Washington decidió actuar de la misma manera, no invitando a las mismas tres naciones.

Esa exclusión motivó la respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, quien a raíz de ello anunció que no participaría en la cumnbre. “No asistiré a la Cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones”, indicó a través de su cuenta de X.