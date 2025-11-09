Donald Trump anunció bonos de US$ 2.000 para estadounidenses por aranceles: “¡Las personas que están en contra son tontos!”

El mandatario indicó que gracias a los gravámenes, Estados Unidos se convirtió en “el país más rico y respetado del mundo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante esta jornada bonos de 2.000 dólares en relación a los ingresos generados por los aranceles. La medida, anunciada a través de su plataforma Truth Social, se entregará a cada ciudadano, exceptuando a quienes perciben las rentas más altas en el país.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos!“, escribió el mandatario en su publicación, asegurando que Estados Unidos se convirtió en “el país más rico y respetado del mundo” gracias a ellos, con niveles mínimos de inflación y un mercado de valores en máximos históricos.

Trump indicó que, además de los bonos, los ingresos por los nuevos aranceles pronto comenzarán a pagar la deuda nacional. Respecto a la entrega del dividendo de al menos 2.000 dólares por persona, Trump no especificó cual será la cifra para determinar quienes tienen ingresos lo suficientemente altos para ser excluidos del beneficio.

El líder republicano defendió que estos recursos provendrían directamente de los fondos recaudados por los gravámenes, reforzando su argumento de que la política comercial puede traducirse en beneficios tangibles para la población, solo unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los mismos.

El alto tribunal evaluó si la ley sobre poderes económicos en emergencias internacionales permite al presidente imponer aranceles a otros países sin aprobación del Congreso, como sostiene la Administración estadounidense, o si dicha facultad corresponde exclusivamente al legislativo según la Constitución.

“El presidente de EE.UU. tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso no es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”, denunció en otra publicación.