“Es mejor colaborar que humillar”: presidente Boric abordó guerra comercial y apuntó contra “los países más poderosos”

En el marco de su visita a Corea del Sur, encabezó el incio del Seminario Empresarial Chile-Corea, cuyo evento reunió a empresarios de ambos países.

El presidente Gabriel Boric realizó su primera actividad oficial en el marco de su viaje a Corea del Sur, donde cuestionó la manera en que las potencias están manejando el comercio internacional.

En su participación en el Seminario Empresarial Chile-Corea que tuvo lugar en Seúl, hizo alusión a la incertidumbre que existe a raíz de la guerra comercial, la cual surgió producto de los aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No somos un país perfecto. Hemos enfrentado turbulencias sociales, desastres naturales, de los terremotos más grandes de los registrados en la historia han sucedido en nuestro país en 1960 y 2010. Hemos tenido cambios políticos importantes, pero tenemos la convicción sostenida interrumpidamente durante los últimos 35 años, que es a través de la solidez de las instituciones, del respeto a la democracia, del valor intrínseco de los derechos humanos, que vamos a poder construir un país más igualitario e insertarnos en un mundo que es tremendamente complejo”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

Presidente Boric apunta a colaborar ante guerra comercial

“En este mundo turbulento de hoy en día, en donde el comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos que creemos en el Estado de Derecho, en el derecho internacional, en el respeto de los contratos y entre países”, añadió.

Siguiendo en esa línea, el presidente Boric enfatizó que “es mucho mejor colaborar que humillar, es mucho mejor aprender del otro que aplastar al otro. Por eso, vemos en Corea a un socio actual a propósito del Tratado de Libre Comercio, al que ya se hacía referencia en el año 2004 con el presidente Ricardo Lagos, pero también un socio futuro con tremenda potencialidad”.

Considerando lo anterior, el mandatario manifestó: “Si tenemos una convicción es que en este mundo interconectado de hoy nadie se salva por sí mismo, tenemos que trabajar en colaboración, no en permanente competencia y amenaza“.