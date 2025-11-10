¿Por qué Isabel II lo permitía?: ex príncipe Andrés llevó prostitutas a Buckingham durante años

Al personal que protestó se le advirtió que, si no estaba conforme, podía volver a patrullar en Brixton, afirmó Andrew Lownie.

El ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, llevó durante años prostitutas al Palacio de Buckingham y su madre, la reina Isabel II lo sabía y lo permitió, de acuerdo con afirmado por el historiador Andrew Lownie.

Según apuntó Lownie, la presencia de estas mujeres en el palacio era tan habitual, que incluso molestaba a los empleados, los que por temor optaron por guardar silencio.

El historiador le dijo al medio NewsNation que el entonces príncipe Andrés “trajo prostitutas a Buckingham Palace durante años. Se hacía de forma regular. Los empleados se quejaron ante sus superiores, pero no se tomó ninguna medida“.

“Al personal de seguridad que protestó se le advirtió que, si no estaban conformes, podían volver a patrullar en Brixton, pero que, de lo contrario, debían guardar silencio”, complementó

La reina permitió que el ex príncipe Andrés llevara prostitutas

Al abordar la situación, Andrew Lownie, confirmó que la reina Isabel II estaba enterada de que el aún príncipe Andrés llevaba prostitutas al Palacio de Buckingham, y no hizo nada por evitarlo.

A la vez, el historiador argumentó que la monarca decidió no abordar el tema porque se trataba de su hijo favorito, por lo que el ahora ex príncipe “se salió con la suya” y el tema estuvo oculto hasta el presente.

El mismo Lownie dijo que sus fuentes le indicaron que mientras la reina estaba viva el tema no se abordaba, pero el cerco de silencio y protección se desmoronó tras su deceso.

“Cada día recibo más información de personas que trabajaron en el palacio y en el gobierno; ya no tienen miedo de hablar ni de contarle al mundo lo que realmente sucedió ahora que Andrés ha sido destituido del poder (…) y ahora que ya no cuenta con la protección de la reina”, aseguró.

Además, el historiador reveló que empleados de la monarquía británica confirmaron que en una ocasión en que Andrés alojaba en un hotel de Tailandia, solicitó la presencia de 40 prostitutas.