12 muertos y 27 heridos: el atentado suicida de los talibanes en Pakistán que tensionan las relaciones con Afganistán

Al menos 12 personas murieron en un atentado suicida frente al tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, según confirmó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, al detonar explosivos junto a un vehículo. El incidente, que además dejó 27 heridos, fue adjudicado por una facción de los talibanes paquistaníes, quienes operan ideológicamente en línea con los de Afganistán.

En una conferencia de prensa, Naqvi detalló que el atacante intentó “entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial“. La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito en hora punta. Si bien el complejo judicial no se encuentra en barrios residenciales, cientos de personas suelen estar presente durante el horario en que los juzgados tienen sus puertas abiertas. La mayoría de las víctimas eran transeúntes o personas que acudían a citas judiciales.

Con el pasar de las horas, una facción de los talibanes paquistaníes —también llamado Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)—, denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA), se atribuyó la responsabilidad del atentado.

“Uno de nuestros muyahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabo un atentado suicida”, indicaron sobre el incidente en Pakistán en un comunicado compartido por la cadena Ghazi Media Network, afiliada a JuA.

El atentado suicida reabre tensiones entre Pakistán y Afganistán

Islamabad ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en 2021. Así, Pakistán acusa a su país vecino de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de sus territorios, algo que el Gobierno de facto afgano niega.

No obstante, las Naciones Unidas definen a la JuA como un grupo terrorista disidente del TTP que opera fuera del margen de influencia de Kabul.

Los talibanes de Afganistán condenaron el ataque suicida a través de un escueto comunicado de Cancillería, en un año de fuertes tensiones entre las dos naciones. En octubre, ambos países vivieron uno de sus peores choques fronterizos en décadas con enfrentamientos armados a lo largo de la Línea Durand, la frontera de origen británica que separa sus territorios.