VIDEOS – Por qué el terremoto en Afganistán fue tan devastador y los crudos registros que dejó

Con más de 800 muertos y 2.500 heridos, múltiples factores transforman a este país en una zona mortífera ante algún movimiento telúrico.

El terremoto que azotó a Afganistán, que dejó a más de 800 fallecidos y 2.500 heridos, es una demostración de que se trata de uno de los lugares más peligrosos del mundo para sufrir un sismo.

La pobreza, la guerra y un terreno implacable son factores que se suman para generar una zona con una altísima mortalidad ante movimientos telúricos.

Una de las principales situaciones que afectan al país asiático tiene que ver con su ubicación, pues se encuentra justo en el punto de colisión de dos importantes placas tectónicas. Se trata de la placa Índica, que se desplaza hacia el norte, que choca y se desliza bajo la placa Euroasiática.

Asimismo, los terremotos, como el de este domingo, suelen ser poco profundos, lo que implica que la energía se libera muy cerca de la superficie y multiplica su efecto devastador.

Relacionado con aquel punto, el colapso de viviendas a raíz de la sacudida es la principal causa de muerte ante algún terremoto en Afganistán. De hecho, en zonas rurales la mayoría de la población vive en casas de ladrillos de barro y paja o de piedra sin reforzar. La pobreza endémica en el país impide el uso de materiales más resistentes y la aplicación de códigos de construcción seguros.

La poca cantidad de recursos ha sido causada principalmente por las cuatro décadas en las que Afganistán se ha visto envuelta en conflictos armados, lo que le ha dado poca capacidad para prepararse y responder a desastres. Infraestructura básica, como carreteras, hospitales o redes de comunicación, es precaria o inexistente en algunos sectores.

Finalmente, tanto durante el régimen anterior como ahora bajo el talibán, el Estado afgano carece de los recursos necesarios para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud. No existen equipos de búsqueda y rescates urbanos bien equipados, lo que acompañado de una complejidad del terreno dificulta su acceso.