Cárcel al estilo Bukele: cómo es el recinto que Noboa busca implementar en Ecuador

Rodeado por un denso bosque costero, el recinto penitenciario se extiende sobre 16,2 hectáreas y cuenta con una capacidad de 736 presos.

La primera cárcel de máxima seguridad construida bajo el mandato de Daniel Noboa comenzó a operar en Ecuador, marcando un hito en la política de seguridad del presidente. Inspirada en el modelo instaurado por Nayib Bukele en El Salvador, la prisión se levanta en un paraje aislado de la provincia costera de Santa Elena, y recibió a sus primeros reclusos sin previo aviso.

El traslado de los internos coincidió con una semana decisiva para el futuro político de Noboa, quien el próximo domingo enfrentará un referéndum crucial. La consulta busca habilitar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reemplace la Constitución vigente desde el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Desde su llegada al poder en 2023, Noboa prometió construir dos prisiones inspiradas en el modelo salvadoreño. Sin embargo, solo la de Santa Elena llegó a concretarse. La segunda, proyectada en la provincia amazónica de Napo, fue suspendida tras las protestas de comunidades locales que rechazaron su instalación.

Los detalles de la nueva cárcel en Ecuador

El penal de Santa Elena se extiende sobre 16,2 hectáreas y está rodeado por un denso bosque costero. La comunidad rural más cercana, Bajada de Chanduy, ha impugnado su construcción alegando que el terreno pertenece a la localidad. Los vecinos han anunciado su intención de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La prisión cuenta con un diseño de seis pabellones hexagonales y capacidad para 736 internos, muy lejos de los 40.000 que alberga el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Dispone de módulos de alta, máxima y “super máxima” seguridad, este último destinado a alojar a un solo reo por celda.

Con un costo de 52 millones de dólares y ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, la obra no está completamente terminada. Aun así, el Gobierno de Ecuador decidió inaugurar la cárcel esta semana, en un gesto que mezcla estrategia política y símbolo de control estatal.