La explicación de Trump tras apelar al veredicto de la Corte Suprema que lo declaró culpable de abuso sexual

La defensa del presidente norteamericano hace alusión a su regreso a la Casa Blanca y su denunciante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que revise el veredicto del caso civil de US$5 millones que determinó que cometió abuso sexual y difamación contra la columnista de revistas E. Jean Carroll.

En 2024, un tribunal federal de apelaciones confirmó el veredicto del jurado y la sentencia contra el mandatario, dictaminando que el juez no cometió errores que justificaran un nuevo juicio. En junio, el líder republicano perdió un intento de que la apelación fuera revisada por el pleno de los jueces.

Trump afirmó que el magistrado Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que las agredió sexualmente años atrás. Asimismo, los abogados del presidente norteamericano indicaron que Kaplan no debió permitir que los miembros del jurado vieran el Access Hollywood tape, que lo captó en 2005 en un micrófono abierto indicando que manoseaba y besaba a las mujeres.

Carroll demandó a Trump alegando que la agredió sexualmente en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 y la difamó cuando, en 2019, él negó la agresión, asegurando que ella no era su tipo y que lo había inventado para aumentar las ventas de un libro.

La revisión del veredicto de abuso y difamación que solicitó Trump

“No hubo testigos presenciales, ni evidencia en video, ni informe policial o investigación“, indicó Trump a la Corte Suprema en la apelación presentada y divulgada por CNN.

“En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45º presidente, cuando podía maximizar el daño político hacia él y el beneficio para ella misma“, añade el texto.

Por el momento aún no se determina si la Corte Suprema tomará el caso.