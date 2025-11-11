Reabre el Gobierno de Estados Unidos: las severas consecuencias económicas el cierre más largo de la historia

El Senado de Estados Unidos aprobó esta jornada un paquete de medidas de financiamiento que permiten poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país con 41 días, afectando desde los aeropuertos hasta los hogares de millones de trabajadores federales.

En una decisión criticada duramente dentro del partido, ocho demócratas votaron a favor de estas nuevas medidas.

El destrabe legislativo se pudo conseguir luego de que estos legisladores acordaran una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, la principal condición requerida por el Partido Demócrata durante estas cinco semanas de cierre gubernamental.

De tal manera, la Cámara Alta dio luz verde a un paquete que asegura recursos para la construcción militar, programas destinados a veteranos y el funcionamiento del Departamento de Defensa, el de Agricultura y el poder legislativo, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

La medida también contempla financiamiento temporal para el resto de las agencias gubernamentales hasta el 30 de enero del próximo año, junto con la reincorporación de más de 4.000 empleados federales que habían sido despedidos durante el cierre administrativo.

Las consecuencias económicas en el cierre de Gobierno de Estados Unidos

El cierre del Gobierno de Estados Unidos dejó profundas secuelas económicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los empleados federales dejaron de percibir unos 16.000 millones de dólares en salarios, reduciendo el consumo en sectores como comercio y turismo, especialmente en regiones con alta concentración de trabajadores públicos. La crisis afectó también a los contratistas, quienes no tienen garantizado el pago retroactivo.

En el sector aéreo, la falta de personal en la Administración Federal de Aviación obligó a cancelar más de 7.000 vuelos, provocando pérdidas por 2.600 millones de dólares en seis semanas, mientras que el turismo en general registró un impacto diario de 63 millones. Paralelamente, la confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo en tres años, reflejando el pesimismo sobre la economía.

El cierre paralizó el gasto federal y detuvo contratos por unos 800 millones de dólares diarios, afectando a agencias como Defensa y NASA. Además, se retrasó el pago de 8.000 millones en ayudas alimentarias del programa SNAP, que beneficia a 42 millones de personas.

La Reserva Federal, privada de datos clave para sus decisiones, optó por la cautela ante la incertidumbre económica. En total, la CBO estima que el cierre restará 1,5 puntos al crecimiento trimestral y dejará pérdidas irreversibles por 11.000 millones de dólares.