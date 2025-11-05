Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

Cierre de Gobierno en Estados Unidos es el más largo de la historia: le cuesta 15.000 millones de dólares por semana

El foco de la polémica se encuentra en el programa sanitario Obamacare, donde los republicanos exigen reformas para la ley de gastos.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El cierre de Gobierno de Estados Unidos entró en su día número 36, lo que supera el récord anterior establecido en 2019 durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, y emerge como el más largo de la historia. El registro fue superado luego de una nueva votación fallida en el Senado para aprobar el proyecto de ley de gastos gubernamentales.

El cierre parcial cuesta US$15.000 millones por semana en pérdida de producción, causando recortes en programas federales, retrasos en vuelos y la pérdida de sueldo de todos los trabajadores federales. Pese a a ello, Trump se negó a negociar con senadores demócratas durante esta jornada para salvar los subsidios a los seguros médicos expirados hasta que acepten reabrir el Gobierno, a diferencia de como lo hizo con los legisladores republicanos esta mañana en medio de un desayuno oficial.

Los republicanos son reacios a financiar el programa sanitario Obamacare sin reformas, por lo que se espera que la negociación de un compromiso con los demócratas lleve tiempo, si es que se llega a un acuerdo para finalizar el cierre de Gobierno de Estados Unidos. El Senado actual cuenta con una escasa mayoría republicana de 53-47, lo que ha permitido que los demócratas puedan bloquear el proyecto de ley.

Esta situación dista de los 35 días de cierre vividos en 2019, cuando la discusión se centraba en la demanda de fondos de Trump para construir su muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras todo esto ocurre, la ayuda alimentaria, los fondos para guarderías y otros innumerables servicios gubernamentales se encuentran seriamente interrumpidos a la par de que cientos de miles de trabajadores federales han sido suspendidos o se espera que acudan a trabajar sin sueldo. Sin los subsidios federales disponibles, los estadounidenses luchan contra precios desorbitados y contra la incapacidad de poder costear un seguro de salud.

Notas relacionadas

Mareida, a la conquista de Londres
Gastronomía

Mareida, a la conquista de Londres

Ingredientes de acá macerados a lo largo de una travesía en barco para ser servidos allá con talento millennial. Esa es la receta del restaurante chileno que sorprende a la capital del Reino Unido con una propuesta que mezcla arte, diseño y sabor nacional. También es la historia de un viaje personal: el de Benjamín Figari y Prenay Agarwal, una pareja que decidió poner a Chile dentro de sus maletas y llevarlo a las mesas del mundo.

Claudia Guzmán
La nueva factoría del teatro
Cultura

La nueva factoría del teatro

El Centro de las Artes Zoco celebra su tercer aniversario como un polo de creación escénico en La Dehesa. Con una línea editorial definida, un modelo de gestión único y la dupla de Javier Chamas y Pablo Halpern al mando, el proyecto apuesta por dinamizar la escena cultural y recuperar la vida de barrio.

Claudia Guzmán