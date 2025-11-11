Trump amenaza con demandar a la BBC por 1.000 millones de dólares: da ultimátum con fecha y hora

En una misiva enviada por el mandatario, se exige una “retractación inmediata” del documental que tergiversó sus palabras.

Pese a haber ofrecido disculpas y que dos de sus principales directivos hayan dimitido, la cadena pública británica BBC aún sigue en alerta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El medio de comunicación emitió un documental donde se manipuló un discurso del mandatario, quien respondió a través de una carta amenazando con una demanda por daños y perjuicios de 1.000 millones de dólares.

El escrito enviado por el líder republicano a Londres —firmado por su abogado personal, Alejandro Brito— exigía a la cadena británica llevar a cabo una “retractación completa y justa” de los contenidos mencionados.

En su ultimátum, Trump dio un plazo límite para realizar dichas acciones: “Si la BBC no cumple con lo anterior antes del (viernes) 14 de noviembre de 2025 a las 17:00 hora del Este de EE.UU. (misma hora en Chile), el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos”. En caso de no hacerlo, considerarán “iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios”.

Brito remarcó que la BBC “ha sido notificada” de las amenazas legales en respuesta a reportes sobre documentos internos de la empresa pública que demostraban que el el reconocido programa Panorama había editado un discurso de Trump de modo que pareciera que alentaba directamente a sus seguidores a asaltar al Capitolio. El abogado calificó de “falsa” la representación del mandatario.

Asimismo, Brito afirmó que las declaraciones “difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas” fueron “publicadas deliberadamente para desprestigiar” al presidente norteamericano. “El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo“, agregó.

La “retractación inmediata, completa y justa del documental” que exige Trump junto a su defensor debe ser, según dice la carta, “en forma tan visible como su publicación original“. Asimismo, solicita la “emisión inmediata de una disculpa“.