Estados Unidos pone fin a cierre de Gobierno más largo de la historia tras 43 días: por qué no volverá a la normalidad inmediatamente

La seguridad alimentaria, la NASA, la educación y el transporte aéreo son industrias que tomarán tiempo en recuperarse.

El Gobierno Federal de Estados Unidos reabrió tras 43 días de cierre, poniendo fin al que fue el más largo de su historia. La medida logró adoptarse luego de que el Congreso aprobara un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero, fecha en la que el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio con el fin de evitar una nueva suspensión administrativa parcial.

El paquete de continuación presupuestario, además de otorgar al Capitolio más tiempo para negociar asignaciones a largo plazo, también creó mecanismos para evitar situaciones como las vividas durante el cierre, específicamente al Departamento de Agricultura, encargado del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Uno de cada diez estadounidenses se beneficia de dicho programa, que dejó a millones de personas desde inicios de noviembre sin la asistencia alimentaria.

El paquete también considera el regreso a sus puestos de trabajo de unos 670.000 empleados federales tras 43 días sin trabajar ni cobrar, además de garantizar que los cerca de 730.000 funcionarios que han seguido trabajando —al ser sus labores consideras esenciales— cobrarán sus sueldos atrasados. Sin embargo, la vuelta a la normalidad no será tan sencilla.

Las razones del porqué no se volverá a la normalidad de inmediato

Tras más de seis semanas de paralización por el cierre del Gobierno, los empleados federales regresaron a sus puestos con la tarea de ponerse al día en un escenario marcado por el desgaste y la falta de personal. Los pagos atrasados, por ejemplo, variarán según cada agencia, mientras que los efectos del transporte aéreo pueden perdurar por meses.

Áreas clave como la seguridad alimentaria, la NASA, la educación y los parques nacionales arrastraban ya las consecuencias de los recortes aplicados por el Departamento de Gestión y Empleo (DOGE) a comienzos del año, lo que agrava la recuperación.

Algunos casos van de los días que se necesitarán para que los laboratorios para analizar alimentos y prevenir enfermedades vuelvan a su plena capacidad, pasando por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) enfrenta un retraso de hasta tres meses en la tramitación de declaraciones, hasta el Servicio de Parques Nacionales que deberá evaluar daños y vandalismo en reservas como Arches y Yosemite por la falta de personal de seguridad.

El sistema aeroportuario de Estados Unidos es otra industria que tomará mucho tiempo en recuperarse, con un déficit de más de 3.000 controladores para completar la plantilla de torres y demás instalaciones en el país.

Con la publicación de datos económicos suspendidos durante el cierre por parte del Gobierno, que eran utilizados por la Reserva Federal para evaluar el estado de la economía estadounidense, las cifras de la economía estadounidense recién comenzarán a evaluar los terribles daños, los cuales tomarán meses o años en recuperar.