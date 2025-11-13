Para “expulsar a los narcoterroristas”: Estados Unidos lanzó nueva operación militar en el Caribe

“El presidente Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”, informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves que su país inició una nueva operación militar en el Caribe, y aseveró que su propósito es “expulsar a los narcoterroristas”.

“El presidente (Donald) Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur“, informó Hegseth a través de un mensaje en la red social X, y detalló que el operativo militar será liderado por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos.

Según precisó el secretario de Defensa norteamericano, la nueva misión “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente“.

“El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos“, complementó Pete Hegseth.

No obstante, el funcionario de la administración de Donald Trump no ofreció informaciones más precisas respecto del operativo.

Estados Unidos justifica sus operaciones en el mar Caribe

Tanto el mandatario como otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos han justificado la presencia de buques, aviones y tropas en el mar Caribe, como una forma de cerrar el paso al narcotráfico que utiliza esa ruta desde Sudamérica a su país.

En este contexto, las fuerzas estadounidenses han concretado alrededor de 20 ataques en el Mar Caribe contra embarcaciones que, según aseveró el propio Trump, transportaban droga hacia Estados Unidos. En total, estas acciones han dejado un saldo de más de 70 muertos.

Este nuevo comunicado del secretario de Defensa de Estados Unidos ocurre en un contexto de creciente actividad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, lo que ha llevado al régimen de Nicolás Maduro a movilizar tropas y elevar la alerta militar en su país.