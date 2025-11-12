FOTO – Estados Unidos despliega en el Caribe el mayor buque de guerra del mundo: los detalles sobre el USS Gerald R. Ford

El USS Gerald R. Ford, conocido por ser el mayor buque de guerra del mundo, llegó a las aguas del Caribe para sumarse como apoyo al despliegue de Estados Unidos para desmantelar presuntas organizaciones criminales.

De tal manera, se pondrá a disposición en la zona del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe, centrándose en las costas de Venezuela.

La llegada del USS Gerald R. Ford se enmarca tras meses en los que Washington ha incrementado sus tropas en la región. Otros buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear han sido enviados a la región en acciones militares que han incluido una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Por el momento, 20 embarcaciones han sido hundidas en acciones ofensivas en los últimos meses por estar presuntamente relacionadas al tráfico de drogas, dejando un saldo de 75 víctimas fatales y una persona desaparecida en aguas internacionales.

Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo

El USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo, tiene una capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones. Mide más de 355 metros de largo y funciona con energía nuclear, siendo descrito por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo“.

Su nombre honra a Gerald Rudolph Ford, el trigésimo octavo presidente de Estados Unidos. El republicano sirvió en la Casa Blanca entre agosto de 1974 y enero de 1977, luego de la dimisión de Richard Nixon por el escándalo Watergate, a quien indultó nada más de asumir el cargo.

La nave cuenta con un sistema pionero de catapulta de aviones para el despegue electromagnético, radares avanzados y reactores nucleares, los cuales alimentan de manera ininterrumpida los motores del navío. Su coste de construcción fue de alrededor de 13.000 millones de dólares y con un peso que puede alcanzar las 100.000 toneladas, transporta armamento como misiles de autodefensa ESSM y el sistema de armas de corto alcance CIWS.