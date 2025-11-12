Qué dicen los nuevos correos de Jeffrey Epstein que comprometen a Donald Trump

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que al difundir los correos de Jeffrey Epstein se busca difamar a Donald Trump.

La Casa Blanca acusó a la oposición demócrata de “crear una falsa narrativa” con el propósito de difamar al presidente Donald Trump, luego de que la bancada de ese partido dio a conocer en la Cámara de Representantes una serie de correos en los que el pederasta Jeffrey Epstein mencionó al mandatario norteamericano.

De acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, “los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump“.

A través de un comunicado, la funcionaria aseveró que los correos aludidos mencionan a una víctima a la que identificó como Virginia Giuffre, una ex trabajadora del club de Trump en Mar-a-Lago, quien se suicidó tras denunciar los abusos sexuales a los que fue sometida.

“Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre“, aseguró la vocera a continuación.

Los correos de Jeffrey Epstein que aluden a Donald Trump

Según reportaron los medios estadounidenses, los demócratas presentaron una serie de correos desconocidos hasta el momento en los que Jeffrey Epstein alude a Donald Trump.

Se trata de tres correos electrónicos que confirmarían la presencia del mandatario norteamericano con al menos una de las víctimas de la red liderada por el pederasta.

En uno de los escritos, de 2019, Jeffrey Epstein afirmaba que Donald Trump “sabía lo de las chicas”, muchas de las cuales, según comprobaron las investigaciones, eran menores de edad. “Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine (Maxwell) que dejara de hacerlo“, detalló.

En un segundo correo divulgado por los demócratas, Epstein analizó las diversas opciones que tenía para responder cuando los medios de comunicación comenzaran a preguntarle sobre la relación que había mantenido con Donald Trump años atrás.

En el tercer texto, fechado en 2011, Epstein se dirigió a Ghislaine Maxwell, su novia de entonces y quien fue condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual, y le dijo: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… (La víctima) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado“, escribió en el correo electrónico.