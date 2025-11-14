Los motivos por los que la Justicia declaró como “responsable” a minera BHP del peor desastre ambiental en Brasil

Cientos de miles de brasileños, Gobiernos locales y cerca de 2.000 empresas eran parte de la demanda por el colapso de una represa.

La justicia británica determinó, en primera instancia, que la minera BHP —gigante anglo-australiana— fue la responsable del colapso de la represa de desechos de una mina en Brasil en 2015, que dejó 19 muertos y miles de personas sin hogar cerca de Mariana, estado de Minas Gerais, en lo que se considera el peor desastre medioambiental del país.

De acuerdo a su veredicto, el tribunal consideró a la compañía “estrictamente responsable” como contaminador por los daños causados por la ola de lodo tóxico desatada tras el colapso de la represa de Fundão en Mariana, propiedad de BHP y la empresa conjunta Samarco de Vale, que también la operaba. Además de las consecuencias ya mencionadas, el incidente inundó bosques y contaminó el río Doce.

Cientos de miles de brasileños, decenas de Gobiernos locales y alrededor de 2.000 empresas demandaron a BHP por el colapso de la represa a raíz de los daños causados.

Los motivos que dirimió la justicia por actuar de la minera BHP en Brasil

La jueza Finola O’Farrell indicó en un resumen de su fallo que BHP, la mayor empresa minera del mundo, no debió haber continuado elevando la altura de la represa antes de su colapso. Dicha situación fue “una causa directa e inmediata del colapso, generando responsabilidad por culpa de BHP”.

La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberá ahora ser someterse a un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

BHP indicó que apelara el fallo y continuará litigando en el juicio. “El tribunal ha ratificado la validez de los finiquitos otorgados en Brasil por 240.000 demandantes en la acción colectiva del Reino Unido que ya han recibido compensación en Brasil, donde han firmado un completo finiquito”, indicó el presidente de Américas BHP, Brandon Craig, al ser consultado por BioBioChile.

“Este y otros factores deberían resultar en una reducción de los demandantes en la acción colectiva en Reino Unido en aproximadamente la mitad“, agregó.