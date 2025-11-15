“Soy chilena”: Soraya Martínez juró como la nueva alcaldesa de Montreal, en Canadá

“Siento una inmensa gratitud hacia los ciudadanos que depositaron su confianza en mí”, manifestó la chilena tras asumir su nuevo cargo.

“Seré una alcaldesa que escucha, une a la gente y está decidida a construir un Montreal del que todos podamos sentirnos orgullosos“, manifestó la chilena Soraya Martínez a través de la red social X, luego de jurar como la nueva alcaldesa de Montreal, en Canadá.

“Siento una inmensa gratitud hacia los ciudadanos que depositaron su confianza en mí“, añadió, y planteó que si bien “Montreal enfrenta muchos desafíos”, también posee un potencial extraordinario. “Es este potencial el que me propongo desarrollar”, recalcó.

Poco antes, Soraya Martínez, durante el discurso que dio tras asumir su nuevo cargo, enfatizó que “no tan solo puedo hablar español, soy chilena“.

La chilena Soraya Martínez es la nueva alcaldesa de Montreal

Nacida en Chile, Soraya Martínez llegó a vivir con su familia a Canadá en 1979, a los 8 años de edad, y desde joven se involucró en la actividad política en el país norteamericano.

“Cuando mi familia huyó de la dictadura chilena nos instalamos en Hochelaga. Estoy muy arraigada allí y ahora vivo en el mismo barrio junto a mis dos hijos adolescentes“, señaló Martínez en su biografía oficial.

Antes de ganar la elección que la llevó a la alcaldía de Montreal, la segunda ciudad más poblada de Canadá, Martínez Ferrada se desempeñó como diputada y ex ministra de Turismo entre 2023 y 2025, con el ex primer ministro Justin Trudeau.

En su discurso, la nueva autoridad dedicó unas palabras en español a la comunidad latinoamericana que reside en Montreal, y los convocó a “participar, a tomar su lugar activamente en esta ciudad”.

“Comprendo plenamente la responsabilidad de representar a todos los montrealeses, independientemente de su origen, barrio o historia de vida“, añadió.